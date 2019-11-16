أخبار مصر | وزيرة الصحة تشدد على سرعة الانتهاء من أعمال مستشفى الرمد ببورسعيد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تشدد على سرعة الانتهاء من أعمال مستشفى الرمد ببورسعيد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أيضًا المرحلة الثانية من المستشفى الجاري تطويرها، والتي تضم مبنيين أحدهما للعيادات الخارجية والآخر مبنى إداري وذلك لتخفيف التردد عن المبنى الرئيسي والذي يقدم كافة الخدمات الطبية والعلاجية، مشددةً على سرعة الانتهاء من أعمال التجهيزات بالمرحلة الثانية للمستشفى، طبقًا للمواعيد المحددة لاستيعاب عدد أكبر من المرضى.
كما تفقدت الدكتورة هالة زايد، واللواء عادل الغضبان، أعمال التطوير الجارية بالمبنى البحري لمستشفى بورسعيد العام، وشددت على سرعة الانتهاء من الأعمال والتجهيزات وفقا للبرنامج الزمني لسرعة تسليم المبنى، موجهة بتوفير كافة التجهيزات الطبية وغير الطبية للمبنى.
وقال المستشار الإعلامي، إن الوزيرة وجهت بدراسة إمكانية إنشاء وحدة طب أسرة لخدمة أهالي حي شرق بورسعيد بالمبنى المقابل لمستشفى بورسعيد العام، كما وجهت باستكمال أعمال التجهيزات ورفع الكفاءة بذات المبنى ليضم العيادات الخارجية للمستشفى، وفق أعلى معايير الجودة الطبية.