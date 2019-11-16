أخبار مصر | وزيرة الصحة تشدد على سرعة الانتهاء من أعمال مستشفى الرمد ببورسعيد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تشدد على سرعة الانتهاء من أعمال مستشفى الرمد ببورسعيد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت اليوم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مستشفى الرمد لمتابعة سير العمل، في إطار متابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أيضًا المرحلة الثانية من المستشفى الجاري تطويرها، والتي تضم مبنيين أحدهما للعيادات الخارجية والآخر مبنى إداري وذلك لتخفيف التردد عن المبنى الرئيسي والذي يقدم كافة الخدمات الطبية والعلاجية، مشددةً على سرعة الانتهاء من أعمال التجهيزات بالمرحلة الثانية للمستشفى، طبقًا للمواعيد المحددة لاستيعاب عدد أكبر من المرضى.