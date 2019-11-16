أخبار مصر | الأربعاء.. حفل تخرج الدفعة الثانية لمعهد المحاماة بالمنوفية بحضور "عاشور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأربعاء.. حفل تخرج الدفعة الثانية لمعهد المحاماة بالمنوفية بحضور "عاشور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد نقابة المحامين الفرعية في المنوفية، حفل تخرج الدفعة الثانية لمعهد المحاماة، وافتتاح الدورة الثالثة للمعهد، يوم الأربعاء المقبل، بحضور النقيب العام سامح عاشور.

وأوضح خالد راشد نقيب محامي المنوفية، أن اللقاء يعقد بنادي المحامين بشبين الكوم، في تمام الثانية عشر ظهرا، ويتضمن كذلك تكريم فرعية المنوفية للنقباء الفرعيين، وأعضاء مجلس النقابة العامة، بدائرة استئناف طنطا.

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الخميس.. "عاشور" يلتقي محامي القليوبية في لقاء مفتوح

يلتقي سامح عاشور نقيب المحامين، بمحامي القليوبية، في لقاء مفتوح، يوم الخميس المقبل في تمام الثانية عشر ظهرا، بقاعة الفورسيزون بشبرا الخيمة.

وأوضح محمد أبو ليلة عضو مجلس النقابة عن القليوبية، أن اللقاء يأتي استجابة من النقيب العام للدعوة الموجه له من محامي القليوبية، مضيفا: "النقيب العام سيلقي الضوء على أخر المستجدات النقابية، إضافة لرده على تساؤلات المحامين الحاضرين والتي ستقدم مكتوبة للجنة النظام".