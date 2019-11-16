شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ الهيكل الإنشائي المعدني لـ«البرج الأيقوني» في العاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السبت، بدء تنفيذ الهيكل الإنشائى المعدنى للبرج «الأيقوني»، أعلى برج في أفريقيا، بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعرب الوزير عن سعادته بحضور هذا الحدث الأول من نوعه في مصر، متوجها بالشكر لجميع العاملين بالشركة الصينية المُنفذة للمشروع، قائلا: «أطالبكم ببذل المزيد من الجهد، حتى نحتفل معًا بافتتاح المرحلة الأولى بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة العام المقبل».

Advertisements

ونقل الوزير لمسؤولى وعمال الشركة الصينية، ثناء وإشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالجهد المبذول في تنفيذ منطقة الأعمال المركزية، ومطالبته بمزيد من التعاون بين السواعد المصرية والصينية للانتهاء من التنفيذ في الأوقات المحددة.

وأكد وزير الإسكان أن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة من «أهم وأعظم المشروعات الجاري تنفيذها بالدولة المصرية، وسيكون انطلاقة للتعاون المصري الصينى في مشروعات أخرى، وأن البرج الأيقوني لن يكون علامة مميزة للعاصمة الإدارية الجديدة فحسب، بل سيكون علامة مميزة لمصر كلها».

وعقد الدكتور عاصم الجزار اجتماعًا مع مسؤولى الشركة الصينية المُنفذة للمشروع، لمتابعة تقدم الأعمال، حيث أكدوا أنه جارٍ تنفيذ الدور الحادي عشر بالبرج الأيقوني، كما تخطت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج النسب المستهدفة، ويتم استخدام أحدث النظم في الإنشاء لسرعة إنجاز الأعمال في الوقت المحدد.

وأوضح الوزير أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة تتولى شركة «CSCEC» الصينية تنفيذ 20 برجاً بها متعددة الأنشطة والاستخدامات، يتوسطها البرج الأيقوني بارتفاع 385 متراً، ويتكون من 80 طابقا على مساحة حوالي 240 ألف م2، وقد بلغت مساحة الأساسات التي يُبنى عليها البرج حوالي 3700 م2، بارتفاع 5 أمتار طولية، وتم صب القاعدة الخرسانية للبرج في 3 أيام متواصلة لكمية 18.500 متر م3 من الخرسانة المسلحة، وستتعدد استخدامات البرج بين الأنشطة التجارية والسكنية والفندقية.