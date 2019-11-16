شكرا لقرائتكم خبر عن «قمة التسامح» في دبي تطالب الحكومات بخلق جيلٍ واعٍ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت القمة العالمية للتسامح أعمالها فى دبى، بجلستى عمل، شارك فيها 3265 شخصية رفيعة المستوى، لبحث سبل تعزيز ثقافة التسامح والحوار مع الآخر ودور الحكومات والقيادات السياسية والدينية والشباب فى إحلال الأمن الاستقرار.

وناقش المشاركون سُبل غرس السلام المجتمعى والوئام الداخلى لدى المجتمعات، وأهمية التخطيط الاستراتيجى وصولًا إلى الاستقرار، ودور الحكومات والقيادات الدينية والتعليم فى خلق جيل واعٍ فى كيفية بناء التسامح والمحبة فى المجتمعات، ودور الأسرة فى منظومة التربية وإشاعة روح التسامح والمحبة وأهمية توسيع مشاركتها مجتمعيًا، مطالبين «البشرية» بالصمود وخلق مجتمعات أكثر تسامحا وانفتاحا.

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وقال فيكتور تشان، مؤسس مركز الدالاى لاما للسلام والتعليم بكندا، إنه ترعرع فى هونج كونج التى كانت مثالًا للبيئة المتسامحة، وكيفية تحول المجتمع فيها من مجتمع متسامح إلى آخر ساخط، معتبرًا أن هذا المشهد يتكرر فى أكثر من بقعة فى العالم نتيجة لجملة من التغيرات والاحتقانات، وأوضح أن تغيير السلوكيات من أصعب الأمور التى قد يختبرها المرء، مشددًا على أهمية التعليم فى سن الطفولة المبكرة، والتحرر من الأنا، والتعود على التفكير بصورة منفتحة، لأن ذلك يجعل الأشخاص متوافقين مع أنفسهم.

وقال الدكتور أحمد السنونى، منسق اللجنة العلمية بمؤسسة تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة، إن التسامح يشهد تراجعًا يعكسه تزايد مشاهد العنف والقتل ورفض اللاجئين، والقتل العبثى، وهذا واقع، لكن السؤال المطروح هنا لماذا؟ فلا يوجد سبب يبرر القتل، مؤكدًا أن الحل يكمن فى تصحيح التصورات، مستشهدًا بما ورد فى ديباجة اليونسكو بأن الحروب تولد فى عقول الناس.

وأشار الشيخ جمال فودة، إمام وخطيب مسجد النور بنيوزيلندا، إلى المجزرة التى وقعت فى المسجد قبل ثمانية أشهر، واصفًا من قام بالإجهاز على مصلين فى بيت الله بأنه شخص مضلل يملؤه الغضب، موضحا أن هذه الواقعة لم تفرق المجتمع، وكان أول رد فعل من المجتمع الإسلامى عدم التعميم بفعل رجل حاقد مغيب، نتيجة الأفكار المغلوطة وعملية التضليل الممنهجة التى مورست عليه، مضيفًا أن الواقعة زادتهم تمسكًا بقيمهم الإنسانية، مشددًا على دور القادة القوى ودور التعليم.

ودعا الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس الأمناء فى مركز الملك حمد العالمى للتعايش السلمى، إلى التفاؤل، عازيًا ذلك إلى وجود قيادات سياسية تؤمن إيمانًا راسخًا بالتعايش السلمى والتسامح، بل وأثبتت ذلك، والإمارات هنا تواصل المسيرة التى أرسى دعائم التسامح فيها المغفور له الشيخ زايد، رحمه الله، وتحدث عن تسامح الأديان الذى تشهده البحرين من أكثر من 200 سنة عندما تم تشييد أول كنيسة عام 1893 ومعبد هندوسى، مشيرًا إلى أن روح التسامح متجذرة، لأنهم أدركوا أهمية حرية العبادة والتسامح.