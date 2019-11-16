شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار 6.. السيسى يوجه بمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ووجه الرئيس فى هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والأمن الجنائي، وذلك بغرض صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن الاستمرار في توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وشريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

يصل الرئيس عبدالفتاح السيسى غدا إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا التى أطلقتها الرئاسة الألمانية عام 2017 على هامش اجتماعات المجموعة بهدف دعم التنمية فى البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها خلال رئاستها لمجموعة العشرين، ويجمع الاتفاق الدول الأفريقية المعنية، ومجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى والبنك الأفريقى للتنمية وغيرهم من الشركاء.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جامعة بوخارست ووفد الجامعة المرافق له.

حث رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية ديفيد جولدفين، اليوم السبت، دول الخليج على حل خلافاتها وتوحيد قدراتها العسكرية فى ظل احتدام التوتر مع إيران.

اختتمت اجتماعات سد النهضة فى العاصمة الاثيوبية أعمالها الاجتماعات بالاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثانى، وعقد الاجتماع المقبل فى القاهره يومى (2-3) ديسمبر المقبل، طبقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات واشنطن، بحسب بيان صادر من وزارة الرى.

أكد أمير عبده، المدير الفنى لمنتخب جزر القمر، أن منتخب بلاده سيقدم أفضل ما لديه من أجل تحقيق الفوز على مصر فى المباراة المرتقبة التى تجمعهما بعد غد الاثنين باستاد "مالوزينى" ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى الأمم الأفريقية لعام 2021 بالكاميرون.

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اتفق محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى مع منتصر النبراوى رئيس شركة تذكرتى على تنظيم حضور المهرجان باستخدام نظام تذكرتى، وذلك بعد نجاحه اللافت فى جميع المجالات التى عمل عليها، سواء على المستوى الرياضى وهو ما ظهر فى حضور بطولتى أمم أفريقيا للكبار الماضية والشباب فى مصر، أو على المستوى الفنى والذى ظهر فى تنظيم عدة حفلات غنائية لكبار الفنانين والفنانات.

قالت النقابة العامة للأطباء، إنه على إثر أزمة شباب الأطباء مع نظام التكليف الجديد المزمع تطبيقه من وزارة الصحة، وتفعيلا لقرار مجلس نقابة الأطباء برفع دعوى قضائية ضد وزيرة الصحة، فقد حركت اليوم النقابة صحيفة الدعوي القضائية رقم 6927 لسنة74 شق عاجل ضد وزيرة الصحة بطلب وقف تنفيذ تطبيق النظام الجديد للتكليف -بصفة مستعجلة - مع إلزام الوزيرة بتكليف الدفعة التكميلية طبقا للنظام المعمول به منذ سنوات ( قرار 65 لسنة 2007 )، وذلك لحين دراسة النظام الجديد من جميع الأوجه لتلافي أي معوقات تؤثر سلبا علي المنظومة الصحية بمصر.

ارتفع عدد قتلى احتجاجات إيران، التى اندلعت على خلفية رفع أسعار البنزين، إلى 5 أشخاص بعد مقتل متظاهر فى "سيرجان" البارحة، وسقوط 4 متظاهرين فى مدينة "المحمرة" جنوب إقليم "الأهواز"، بالإضافة إلى 13 جريحا، حسبما أفادت قناة "العربية الحدث" الإخبارية.

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء تخفيض أسعار 4 سلع على بطاقات التموبن اعتبارًا من اول شهر ديسمبر المقبل، حيث سيكون سعر كيلو السكر بالبطاقات التموين بـ8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه، وسعر عبوة زيت طعام خليط مِن 19 إلى 17 جنيها، وسعر كيلو الأرز من 9 إلى 8 جنيهات، وسعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك من 6.75 جنيه إلى 6.50 جنيه ودلك فى إطار السعى لتوفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية.

كشفت وزارة المالية، أن حصيلة الإيرادات السياحية بمصر ارتفعت خلال العام المالى الماضى إلى 12.5 مليار دولار مقارنة بـ 9.8 مليار دولار خلال العام المالى 2017/ 2018 بمعدل نمو 28.2% بما يعكس انتعاش أنشطة السياحة ويترجم الجهود التى تبذلها الدولة للنهوض بالسياحة بمفهومها الشامل؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومي.

كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك استقرار بالأحوال الجوية خلال الـ 48 ساعة المقبلة، موضحا أن الطقس معتدل على كافة الأنحاء خلال ساعات النهار.

سجلت أسعار الأرز هبوط ملحوظ فى الأسواق خلال الفترة الماضية، إذ وصل سعره فى بعض المناطق إلى 7جنيهات للأرز السائب، والمعبأ يبدأ من 9 جنيهات للكيلو، بالتزامن مع زيادة المعروض فى الأسواق بصورة ملحوظة.