شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة السينمائى يعلن توفر تذاكره على موقع "تذكرتى" وبدار الأوبرا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولى، عن طرح تذاكر الدورة الـ41 للمهرجان التى ستنطلق 20 وحتى 29 نوفمبر الجارى، وقالت أن التذاكر ستكون متاحة أونلاين للجماهير من خلال موقع " تذكرتى"، كما ستكون متاحة بدار الأوبرا بداية من 19 نوفمبر الجارى، وفى سينماتى "الزمالك وكريم" بداية من 21 نوفمبر.

ومن المقرر أن يشارك فى هذه الدورة 150 فيلما يمثلون 63 دولة، وقررت إدارة المهرجان أن تكون أيام المهرجان التسعة مفتوحة للجماهير.

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وجاء اختيار إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى لشركة "تذكرتى" لعرض تذاكر حضور الأفلام، بعد النجاح اللافت الذى حققته "تذكرتى" في جميع المجالات التي عملت عليها، سواء على المستوي الرياضي وهو ما ظهر في حضور بطولتي امم افريقيا للكبار والشباب في مصر، او علي المستوي الفني والذي ظهر في تنظيم عدة حفلات غنائية لكبار الفنانين والفنانات.

ويكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في افتتاح دورته الـ41، المخرج المصري الكبير شريف عرفة، بجائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعماله، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة، كما سيشهد المهرجان تكريم النجمة منة شلبي تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة، وهناك العديد من الأشياء التي ستحدث لأول مرة في نسخة العام الجاري من المهرجان والتي ستمثل طفرة نوعية، منها ان جائزة الجماهير ستحمل اسم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، كما أن المكسيك هى ضيف شرف المهرجان، كما سيعرض المهرجان اكثر من ٣٠ فيلم في عرضهم الأول، وسيشهد أيضاً التوقيع علي ميثاق للمساواة بين الرجال والنساء، مع توفير تذاكر مخفضة لطلاب جامعة القاهرة وغيرها من المفاجأت التي تستعد ادارة المهرجان لكشف النقاب عنها قبل وخلال فعاليات المهرجان.