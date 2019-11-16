شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل برلين غدا للمشاركة فى اجتماعات قمة العشرين وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل الرئيس عبدالفتاح السيسى غدا إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا التى أطلقتها الرئاسة الألمانية عام 2017 على هامش اجتماعات المجموعة بهدف دعم التنمية فى البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها خلال رئاستها لمجموعة العشرين، ويجمع الاتفاق الدول الأفريقية المعنية، ومجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى والبنك الأفريقى للتنمية وغيرهم من الشركاء.

و أكدت الخارجية الألمانية على أهمية مبادرة قمة العشرين وأفريقيا فى دعم التعاون الاقتصادى بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال الإعلان عن مشروعات تساهم فى الإسراع بوتيرة النمو فى القارة السمراء.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس سلسلة من اللقاءات الهامة على هامش الزيارة تتضمن قمة مصرية ألمانية مع المستشارة إنجيلا ميركل إلى جانب عدد من القادة و رؤساء المنظمات الدولية المشاركين فى القمة، كما تشهد الزيارة التوقيع يوم الثلاثاء على اتفاقية بقيمة ١٥٤ مليون يورو للاستثمار فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وحماية البيئة واقتصاديات النفايات الصلبة والتعليم الفني.