شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية يدعو لوحدة خليجية فى مواجهة إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية ديفيد جولدفين، اليوم السبت، دول الخليج على حل خلافاتها وتوحيد قدراتها العسكرية فى ظل احتدام التوتر مع إيران.

وقال جولدفين، أمام مؤتمر لقادة القوات الجوية، تستضيفه دبى، "عندما ينطلق صاروخ أو طائرة مسيرة من إيران فلن يكون هذا هو الوقت المناسب لتسوية شكاوى الماضى، الوقت المناسب هو الآن.. اليوم".

وأشار، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، إلى أنه "لا تملك أى دولة كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها بمفردها، لكننا معا نملك كل ما نحتاجه للدفاع الجماعى، لدينا القوة لبدء هذا الآن لأننا نواجه خصما مشتركا يبدو متمسكا بانتهاج سلوك خبيث فى المنطقة".

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وتأكيدا على مبدأ الأمن الجماعى، قال جولدفين، إن "أفضل فرصة للدفاع عن الإمارات قد تكون من قطر أو من سلطنة عمان المجاورة".

وتتهم الولايات المتحدة إيران، بالمسئولية عن سلسلة هجمات فى الخليج خلال الصيف بما فى ذلك هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية يوم 14 سبتمبر أدى إلى خفض إنتاج المملكة من النفط إلى النصف بشكل مؤقت.