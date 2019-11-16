شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تخاطب مجلس الوزراء لتأجيل تطبيق نظام التكليف الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطبت النقابة العامة للأطباء، المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لطلب تأجيل تطبيق نظام التكليف الجديد لحين دراسته دراسة دقيقة، تتناسب مع أهمية ومحورية الخدمة الصحية.

وأوضحت النقابة، فى خطابها، أن النظام الجديد لن يحل العجز بأعداد الأطباء، بل سيؤدى إلى وجود عجز يصل إلى 75% بالوحدات الصحية فى العام الأول، خاصة أن المطروح أن يقضى الطبيب 3 أشهر فقط كل عام بالوحدة الصحية، بجانب أنه لن يوفر فرص للدراسات العليا كما يشاع، خاصة فى ظل وجود استحالة فى استيعاب نظام الزمالة لعشرة آلاف طبيب سنويا، بدلا من 2000 فى الوقت الحالى.

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وأضافت النقابة: "كما أن هناك انتهاك لزمالة طب الأسرة، مما سينتج عنه طبيب ضعيف المستوى، كل ذلك أدى إلى عزوف الأطباء من التسجيل بحركة التكليف، ولم يسجل سوى 340 طبيبا من إجمالى 832 طبيبا بالدفعة، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة، كما أنه من المتوقع زيادة أعداد الاستقالات إذا ما بدأ التطبيق الفعلى".