شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يدعو شركات السياحة للتعرف على محتويات متحف الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، المرشدين السياحيين وشركات السياحة العاملة في الغردقة للتعرف على محتويات متحف الغردقة من القطع الأثرية قبل افتتاحه بنحو 5 أيام، وعقد لقاء لتعريفهم بإمكانيات المتحف للبدء في أعمال التسويق، بالتنسيق مع الشريك الخاص في المتحف.

وطالب وزير الآثار بتحديد مكان واحد للخروج من المتحف، وكذلك وضع صور جمالية ببهو مدخل المتحف وتغير بعض ألوان الحوائط المختلفة، وكذلك طريقة عرض القطع الآثرية، وتفقد كافة الوسائل والأنظمة التأمينية الموجودة بالمتحف مثل كاميرات المراقبة، وأجهزة الإنذار والإطفاء وسلامة فتارين العرض.

وشملت الزيارة تفقد صالات العرض المتحفي، والقطع الأثرية الخاصة بسيناريو العرض والذي يعمل على إبراز عناصر الجمال بصفة عامة في الحضارة المصرية عبر العصور، حيث يقدم صفة الجمال بشكل أعمق وبصورة اكثر تفصيلها، والأدوات المستخدمة في الحياة اليومية كأدوات الزينة والطبخ.

وزير الآثار يتفقد متحف الغردقة

وزير الآثار يتفقد متحف الغردقة