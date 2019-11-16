شكرا لقرائتكم خبر عن برتوكول تعاون بين مجلس مدينة العريش و«صحة شمال سيناء» لمكافحة الذباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استجاب ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش، لشكاوى المواطنين من أهالى مدينة العريش وضواحيها بعد تكاثر وانتشار الذباب الأيام الماضية. وأكد رئيس مركز ومدينة العريش أنه تم التنسيق مع الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، لتوقيع بروتوكول تعاون للعمل على مكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب حرصا على الصحة العامة وتحقيقا لسلامة المواطنين.

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