شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس: صناعة الدواء أمن قومي لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، خلال افتتاح مؤتمر «الأهرام» الأول لصناعة الدواء، إنه يجب إعادة صناعة الدواء إلى ما كانت عليه سابقًا، وذلك بالأفكار والقرارات التي تضمن عودة تلك الصناعة إلي مكانتها، خاصة وأن هناك الكثير من التحديات الحقيقية التي تواجه صناعة الدواء في مصر، مشيرا إلى أن صناعة الدواء هي أمن قومي لمصر .

ناقش المؤتمر التحديات التي تواجه الصناعة في مصر، وسبل تطوير الصناعة، وطرق وضمانات نقل التكنولوجيا وتوطينها في مصر، بالإضافة إلى المخاطر المحيطة بصناعة الدواء، والمعوقات التي تواجهها في التشريعات الخاصة بالتسجيل والتسعير والقوانين المنظمة للتصدير واستيراد المادة الخام والضرائب، وذلك من اجل تحقيق الهدف الأكبر وهو تحقيق المعادلة الصعبة.

كما يناقش المؤتمر أيضًا عدد من الموضوعات الهامة من بينها، نظم تسعير الدواء في مصر، والتسجيل، والتصدير، والقدرة التنافسية، والجودة، ومعوقات تصنيع المواد الخام، وعلاقة الدواء بالتأمين الصحى الشامل الجديد، وقدرة تصنيع الأدوية الحيوية والبيولوجية، والتجارب السريرية، والغش الدوائى، وغير ذلك من الموضوعات الهامة، وسيتم طرح تلك الموضوعات ومناقشتها بين جميع الجهات المعنية والقائمين على الصناعة تحت مظلة المؤتمر.