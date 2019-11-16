شكرا لقرائتكم خبر عن 19 ساعة في السماء.. قصة أطول رحلة طيران في التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت إحدى شركات الطيران، أطول رحلة طيران في التاريخ بدون توقف بين مدينتي سيدني الأسترالية والعاصمة البريطانية لندن، واستمرت الرحلة لمدة 19 ساعة و19 دقيقة، قطعت خلالها مسافة بلغت 17.8 ألف كيلومتر، وبالتالي نجحت في تحطيم رقمين عالميين، تم الاعتراف من قبل منظمات الطيران العالمية بأن هذه الرحلة هي أطول رحلة ركاب تجارية سواء من حيث المسافة المقطوعة أو في وقت السفر في تاريخ الطيران.

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وأقلعت الطائرة وهي من طراز بوينج 787-9 دريملاينر، خلال رحلة تجريبية من مطار هيثرو بلندن في الساعة 6:00 يوم الخميس، وكان وزن الإقلاع 254 طنًا، وحلقت الطائرة خلال الرحلة، في 11 مجال جوي كان منها ألمانيا، روسيا، بولندا، روسيا البيضاء، كازاخستان والصين، ثم توجهت الطائرة جنوبًا، وحلقت فوق الفلبين وإندونيسيا، على الرغم من أن طائرة كان يمكنها أن تستوعب ما يصل إلى 256 مسافرًا، إلا أنه لم يكن عليها سوى 50 شخصًا بما في ذلك 4 طيارين.

كانت الشركة قد قامت الشهر الماضي، برحلتها التجريبية الأولى بين نيويورك – سيدني وقطعت المسافة خلال 19 ساعة و14 دقيقة، وتهدف الشركة من هذه الرحلات التجريبية إجراء مجموعة واسعة من الأبحاث ومراقبة الركاب، لمساعدتها في اتخاذ قرارها النهائي بحلول نهاية هذا العام، بشأن ما إذا كانت ستطلق رحلات مجدولة بدون توقف من مدن الساحل الشرقي لأستراليا إلى لندن أو نيويورك في عام 2023.

يذكر هذه الشركة قامت قبل ذلك برحلة على هذا الخط في عام 1989 بطائرة من طراز بوينج 747-400 تحمل 23 راكبا وطاقم. غطت الرحلة الأخيرة 17800 كم، في حين كانت مسافة الرحلة 1989 م 18001 كيلومتر.