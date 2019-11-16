شكرا لقرائتكم خبر عن «توفر 4 آلاف فرصة عمل».. وزير التموين يُسلّم 22 سيارة من مشروع المنافذ المُتنقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّم الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، 22 سيارة متنقلة من مشروع المرحلة السادسة من مشروع المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة، بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح «مصيلحي»، خلال المؤتمر الصحفي، السبت، أن المرحلة السادسة لمشروع السيارات المتنقلة الخاصة بشباب الخريجين على مستوى الجمهورية، تشمل 1000 سيارة متنقلة يتم تسليمهم على على أربعة مراحل كل مرحلة 250 سيارة.

وأضاف «مصيلحي» أن السيارات تشمل سيارات لطرح السلع المجمدة مثل اللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات ،وأخرى سيارات جزء منهما عبارة عن ثلاجة لطرح المجمدات، والجزء الآخر لطرح السلع الغذائية والبقوليات، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 160 مليون جنيه للمشروع في هذه المرحلة.

وأضاف أن هذه السيارات توفر ما يقرب من 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتصل حمولة السيارات المتنقلة نحو طن ونصف.

Advertisements

ومن خلال السيارات المتنقلة، سيتم طرح كيلو اللحوم المجمدة بسعر 63 جنيها، وكيلو الدواجن المجمدة المستوردة بسعر 37 جنيها، وكيلو الدواجن المجمدة المحلية 37 جنيها.

ولفت «المصيلحى» إلى أنه سيتم طرح الملوخية والخضار المشكل والفاصوليا زنة 400 جرام بسعر 7.75 جنيه، كما سيتم طرح البسلة بالجزر زنة 400 جرام بسعر 9.25 جنيه، والبسلة السادة المجمدة زنة 400 جرام بسعر 12 جنيها.

وسيتم طرح كيلو سكر معبأ بسعر 8.50 جنيه، وكيس الشاي زنة 250 جرام بسعر 24.25 جنيه، كيلو أرز معبأ بسعر 8 جنيهات، كما سيتم طرح علبه الجبن زنة 500 جرام بسعر 9.50 جنيه، وحجم 250 جرام بسعر 5 جنيهات.

وفيما يتعلق بالزيوت أوضح المصيلحي سيتم طرح لتر زيت خليط بسعر 17 جنيها، وزنة 700مللي بسعر 13 جنيها، وزيت عباد زنة لتر بسعر 20 جنيه، ولتر زيت الذرة بسعر 17 جنيه.

وأشار إلى أن السيارات سيحصل على السلع من خلال شركتي تجارة الجملة العامة والمصرية لتغطية كافة الاحتياجات على مستوى محافظات الوجه البحري والقبلي.