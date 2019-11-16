شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: الاجتماع المقبل لمفاوضات سد النهضة فى القاهرة يومى 2 و3 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اجتماعات سد النهضة فى العاصمة الاثيوبية أعمالها الاجتماعات بالاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثانى، وعقد الاجتماع المقبل فى القاهره يومى (2-3) ديسمبر المقبل، طبقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات واشنطن، بحسب بيان صادر من وزارة الرى.

وأوضح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة العناصر الفنية الحاكمة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد وحالة إعاده الملء، بالإضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاثة، وتم عرض وجهة نظر كل دوله في هذه العناصر.

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وأضاف عبد العاطى، فى البيان، أنه تم تبادل المناقشات الفنية بين الوفود المشاركة بخصوص رؤية كل دوله فيما يخص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

الجدير بالذكر أنه تم على مدار يومين عقد أعمال الاجتماع الاول من الاجتماعات الاربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، وذلك فى ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا في العاصمة الامريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الجاري وبرعاية السيد وزير الخزانة الامريكية وحضور رئيس البنك الدولي.