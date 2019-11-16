الأطباء تحرك دعوى قضائية عاجلة ضد وزيرة الصحة لوقف تنفيذ التكليف الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النقابة العامة للأطباء، إنه على إثر أزمة شباب الأطباء مع نظام التكليف الجديد المزمع تطبيقه من وزارة الصحة، وتفعيلا لقرار مجلس نقابة الأطباء برفع دعوى قضائية ضد وزيرة الصحة، فقد حركت اليوم النقابة صحيفة الدعوي القضائية رقم 6927 لسنة74 شق عاجل ضد وزيرة الصحة بطلب وقف تنفيذ تطبيق النظام الجديد للتكليف -بصفة مستعجلة - مع إلزام الوزيرة بتكليف الدفعة التكميلية طبقا للنظام المعمول به منذ سنوات ( قرار 65 لسنة 2007 )، وذلك لحين دراسة النظام الجديد من جميع الأوجه لتلافي أي معوقات تؤثر سلبا علي المنظومة الصحية بمصر.

وكانت النقابة العامة للأطباء، قد خاطبت المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لطلب تأجيل تطبيق نظام التكليف الجديد لحين دراسته دراسة دقيقة، تتناسب مع أهمية ومحورية الخدمة الصحية. وأوضحت النقابة، فى خطابها، أن النظام الجديد لن يحل العجز بأعداد الأطباء، بل سيؤدى إلى وجود عجز يصل إلى 75% بالوحدات الصحية فى العام الأول، خاصة أن المطروح أن يقضى الطبيب 3 أشهر فقط كل عام بالوحدة الصحية، بجانب أنه لن يوفر فرص للدراسات العليا كما يشاع، خاصة فى ظل وجود استحالة فى استيعاب نظام الزمالة لعشرة آلاف طبيب سنويا، بدلا من 2000 فى الوقت الحالى.

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