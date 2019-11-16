الأطباء تحرك دعوى قضائية عاجلة ضد وزيرة الصحة لوقف تنفيذ التكليف الجديد

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وكانت النقابة العامة للأطباء، قد خاطبت المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لطلب تأجيل تطبيق نظام التكليف الجديد لحين دراسته دراسة دقيقة، تتناسب مع أهمية ومحورية الخدمة الصحية.
وأوضحت النقابة، فى خطابها، أن النظام الجديد لن يحل العجز بأعداد الأطباء، بل سيؤدى إلى وجود عجز يصل إلى 75% بالوحدات الصحية فى العام الأول، خاصة أن المطروح أن يقضى الطبيب 3 أشهر فقط كل عام بالوحدة الصحية، بجانب أنه لن يوفر فرص للدراسات العليا كما يشاع، خاصة فى ظل وجود استحالة فى استيعاب نظام الزمالة لعشرة آلاف طبيب سنويا، بدلا من 2000 فى الوقت الحالى.
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