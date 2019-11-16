شكرا لقرائتكم خبر عن موقع عالمى: شرم الشيخ ستعود لخريطة السياحة سريعا بسبب الغطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط موقع "Airport Technology" المعنى بالمطارات حول العالم، الضوء على رفع المملكة المتحدة لحظر السفر إلى شرم الشيخ، وقال أن قطاع السياحة فى مصر يأمل أن يثمر هذا عن عودة وتيرة السياحة إلى هذا المنتجع الواقع على البحر الأحمر، المعروف عالميا بأفضل مواقع الغطس.

وأشار الموقع إلى أن العاملين فى القطاع عليهم وضع خطة تسويق جيدة لمغازلة المسافرين والشركات التى لم تضيع وقت بعد الإعلان عن استئناف الرحلات، حيث بدأت شركات مثل TUUI بعد ساعات فقط من رفع الحظر ببيع الرحلات لعام 2020. كما أعلنت easyJet أنها ستطلق رحلاتها للمرة الأولى إلى مصر العام المقبل.

وتوقع الموقع أن تعود شرم الشيخ سريعا إلى الواجهة، لأنها وجهة رائعة للمسافرين فى المملكة المتحدة، حيث أنه حتى فى سنوات الحظر، تحايل بعض المسافرين للسفر إلى المنتجع السياحى من خلال الطيران بشكل غير مباشر أو السفر برا من أجزاء أخرى من مصر، ولكن بعد استعادة الاتصال، سيتم السفر بشكل أسرع.

واستأنفت روسيا رحلاتها إلى شرم الشيخ فى يناير 2018، وانتُقدت المملكة المتحدة لعدم رفع الحظر فى وقت سابق.

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واعتبر الموقع أن التسويق سيمثل الطريق إلى الأمام بالنسبة للقطاعات المتخصصة، مثل الغوص التى تعد واحدة من أكبر نقاط البيع فى شرم الشيخ.

وقال أن شرم الشيخ تعد موقعًا شهيرًا بفضل وجود مواقع الغوص المرغوبة للغاية. يجب أن تستفيد مصر من هذا. ويضع موقع Scubatravel.co.uk، الذى يضم قائمة بمواقع الغوص الشهيرة وفقًا لمراجعات من الغواصين، موقع السفينة الغارقة Thistlegorm فى البحر الأحمر المصرى باعتباره رابع أشهر موقع فى العالم.

سمى موقع Thistlegorm، موقع الغوص، على اسم سفينة شحن بريطانية تحمل الاسم نفسه غرقت بعد هجوم جوى فى عام 1941.

يظهر موقع غطس آخر، The Shark وYolanda Reef، أيضًا فى البحر الأحمر المصرى، فى المركز الخامس على قائمة Scubatravel.co.uk.