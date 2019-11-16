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أ ش أ: ارتفاع عدد قتلى احتجاجات إيران إلى 5 أشخاص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد قتلى احتجاجات إيران، التى اندلعت على خلفية رفع أسعار البنزين، إلى 5 أشخاص بعد مقتل متظاهر فى "سيرجان" البارحة، وسقوط 4 متظاهرين فى مدينة "المحمرة" جنوب إقليم "الأهواز"، بالإضافة إلى 13 جريحا، حسبما أفادت قناة "العربية الحدث" الإخبارية. 

 

يشار إلى المظاهرات فى مدن إيرانية تجددت، اليوم السبت، احتجاجا على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود.

 

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كان المجلس الاقتصادى الأعلى فى إيران، قد عقد فى وقت سابق اليوم، اجتماعا طارئا لبحث تداعيات رفع أسعار الوقود والاحتجاجات الشعبية بحضور رؤساء السلطات الثلاث.

 

الجدير بالذكر، أن الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أعلنت مساء الخميس الماضى بيانا أعلنت فيه عن ارتفاع سعر البنزين 3 أضعاف مقارنة بسعره السابق فى البلاد وسط ردود أفعال سلبية واسعة داخل البلاد.

 

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