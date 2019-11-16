أ ش أ: ارتفاع عدد قتلى احتجاجات إيران إلى 5 أشخاص

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يشار إلى المظاهرات فى مدن إيرانية تجددت، اليوم السبت، احتجاجا على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود.
كان المجلس الاقتصادى الأعلى فى إيران، قد عقد فى وقت سابق اليوم، اجتماعا طارئا لبحث تداعيات رفع أسعار الوقود والاحتجاجات الشعبية بحضور رؤساء السلطات الثلاث.
الجدير بالذكر، أن الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أعلنت مساء الخميس الماضى بيانا أعلنت فيه عن ارتفاع سعر البنزين 3 أضعاف مقارنة بسعره السابق فى البلاد وسط ردود أفعال سلبية واسعة داخل البلاد.
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