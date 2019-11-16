شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تؤكد خفض أسعار السكر والزيت والأرز والدقيق بالبطاقات الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء تخفيض أسعار 4 سلع على بطاقات التموبن اعتبارًا من اول شهر ديسمبر المقبل، حيث سيكون سعر كيلو السكر بالبطاقات التموين بـ8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه، وسعر عبوة زيت طعام خليط مِن 19 إلى 17 جنيها، وسعر كيلو الأرز من 9 إلى 8 جنيهات، وسعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك من 6.75 جنيه إلى 6.50 جنيه ودلك فى إطار السعى لتوفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية.

جاء ذلك خلال تسليم الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، سيارات المرحلة السادسة من مشروع المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة لشباب الخريجين، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تسليم الدفعة الاولى من المرحلة السادسة لعدد 250 سيارة متنقلة حمولة واحد طن للسيارة.

حضر اللقاء كل من نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، واللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة احدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة والدكتور أيمن عكرش نائب رئيس لجنة المساعدات الأجنبية والمحاسب هشام كامل وكيل وزارة التموين بمحافظة الجيزة.