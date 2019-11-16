شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الإنترنت عن بعض خطوط المحمول فى العاصمة الإيرانية طهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وذكرت القناة، أن محتجين إيرانيين أغلقوا طرقا رئيسية فى العاصمة طهران، بعد إطفاء محركات سياراتهم فى الشوارع احتجاجا على ارتفاع أسعار البنزين فى البلاد، ما أدى إلى ازدحام خانق.

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يشار إلى أن المجلس الاقتصادى الأعلى فى إيران، عقد فى وقت سابق اليوم، اجتماعا طارئا لبحث تداعيات رفع أسعار الوقود والاحتجاجات الشعبية بحضور رؤساء السلطات الثلاث.

كانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، قد أعلنت مساء الخميس الماضى، بيانا أعلنت فيه عن ارتفاع سعر البنزين 3 أضعاف مقارنة بسعره السابق فى البلاد، وسط ردود أفعال سلبية واسعة داخل البلاد.