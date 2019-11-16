وزراء البيئة الأفارقة يصدقون على تنفيذ مبادرة مصر لمواجهة أضرار تغير المناخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدق مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة فى دورته السابعة عشر بجنوب إفريقيا على البدء فى تنفيذ المبادرة المصرية لربط اتفاقيات ريو، المعنية بالتنوع البيولوجى لمواجهة الأضرار السلبية لتغير المناخ وتدهور الأراضى. ورحب المؤتمر فى جلسته الختامية باستضافة مصر لاجتماع مناقشة خارطة الطريق لما بعد 2020 بالإضافة إلى دعوة وكالات التمويل والمنظمات الدولية للبدء فى تنفيذ مبادرة ربط اتفاقيات ريو الثلاثة التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى الرابع عشر. كما دعا المؤتمر الدول الأعضاء والوزراء ورؤساء الحكومات إلى عقد قمة التنوع البيولوجى فى 2020، فى حين اتفقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع سكرتارية اتفاقيات ريو الثلاثة لعقد اجتماع على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذى يعقد فى مدريد الشهر المقبل، لضمان مشاركة رؤى وتوجهات الدول الأفريقية فى تنفيذ المبادرة المصرية مع شركاء التنمية خاصة أن مؤتمر تغير المناخ يعد أكبر المؤتمرات الدولية المعنية بالبيئة.

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