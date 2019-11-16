شكرا لقرائتكم خبر عن المرور ينتهى من أعمال إصلاح حفر أعلى الطريق الدائرى اتجاه المنيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت الحركة المرورية لطبيعتها بالطريق الدائرى اتجاه المنيب، بعد اصلاح الحفرة التى ظهرت أعلى الطريق، وسط انتشار الخدمات المرورية، تحت إشراف الادارة العامة للمرور، وتهيب إدارة المرور بقائدى السيارات حفاظًا على سلامتهم.

تلقت الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق الدائرى، بوجود حفرة، وعلى الفور أمر اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، بتواجد الخدمات والتنسيق مع هيئة الطرق لإجراء إصلاحات بالمكان.