شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة أزهرى من أجل مصر تعقد المنتدى الثانى لها تحت شعار "سواعد الوطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد رابطة أزهرى من أجل مصر بـ جامعة الأزهر لإطلاق المنتدى الثانى للرابطة تحت شعار "سواعد الوطن" وذلك بداية من غدا الأحد 17 إلى 22 نوفمبر الجارى بجامعة الأزهر بحضور أكثر من 22 جامعة مصرية.

وفى تصريح له قال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن المنتدى يأتى برعاية فضيلة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة الذى يولى طلاب الجامعة اهتمامًا خاصًا ويؤكد دائمًا على أهمية وضرورة الارتقاء وتطوير منظومة الأنشطة الطلابية.

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ولفت "عامر" إلى أن المنتدى يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب القيادية والسياسية والحوارية ورفع الوعى لديهم بقضايا الوطن، وأهمية مشاركة الشباب فى صياغة مشكلاتهم المجتمعية ومحاولة التوصل إلى حلول لهذه المشكلات عبر خلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات والندوات على مدار فعاليات المنتدى، وأضاف "عامر" أن الجامعة حريصة على مشاركة الجامعات المصرية لتنمية روح التعاون بين طلاب الجامعات وغرس قيم العمل الجماعى ودعم أواصر التواصل بين الطلاب.

ومن جانبه قال أحمد الطيب، المنسق العام لرابطة أزهرى من أجل مصر بجامعة الأزهر، إنه بعد نجاح المنتدى الأول الذى أقيم العام الماضى استعدت الرابطة لإطلاق المنتدى هذا العام للوقوف خلف وطننا الحبيب من خلال صياغة رؤية واضحة لطلاب الجامعات المصرية من داخل جامعة الأزهر عبر برنامج يهدف إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى شباب الجامعات المصرية من خلال مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التى تهم الشباب، موضحا أن أهم ما ينفرد به المنتدى هذا العام بجانب اللقاءات والندوات التثقيفية ونماذج المحاكاة هو الزيارات الميدانية للمشروعات القومية لرؤية الإنجازات على أرض الواقع.