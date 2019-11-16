شكرا لقرائتكم خبر عن دير السريان يحتفل بالعيد الـ 57 لرهبنة الانبا باخوميوس شيخ مطارنة الكنيسة القبطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت ايبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية بعيد رهبنة شيخ المطارنة ومطران الإيبارشية الأنبا باخوميوس .

اقيم الاحتفال بـ دير السريان بوادي النطرون وهو الدير الذي ترهب فيه المطران عام 1962، وشارك في الاحتفالية كلا من الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان والأنبا إيساك الأسقف العام والأب الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري ومجمع كهنة الإيبارشية.

وألقيت عدة كلمات خلال الاحتفال الذي بدأ بالقداس الإلهي، وأختتم بكلمة الأنبا باخوميوس شكر فيها جميع الحضور مشيرًا إلى حرصه على الاحتفال بيوم ذكرى رهبنته في الدير الذي بدأ فيه النذر الرهباني.

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و لد المطران باسم سمير خير سكر فى مدينة شبين الكوم في 17 ديسمبر 1935م محافظة المنوفية نال بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس عام 1956ثم درس الإكليريكية من 1959 إلى 1961 م درس بقسم الاجتماع بمعهد الدراسات القبطية. كان أول شماس يخدم بالكويت مع القمص أنجيلوس المحرقي (نيافة الأنبا مكسيموس) كما خدم منذ شبابه المبكر بمدارس الأحد في: الزقازيق - الجيزة - شبرا – دمياط عُيِّنَ سكرتيرًا للجنة العامة لمدارس الأحد، ومشرفًا على بيت الشمامسة بالجيزة خدم كشماس مُكَرَّس بالكويت عام 1961 مع القمص أنجيلوس المحرقي حضر إلى الدير وترهب مع الراهب ميصائيل السرياني (الأنبا ميصائيل أسقف برمنجهام) في نفس اليوم.