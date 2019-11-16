السفير السعودى يشارك فى حفل الذكرى الـ 117 على افتتاح المتحف المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك أسامة بن أحمد نقلي، السفير السعودى فى مصر، في حفل الذكرى السنوية الـ 117 على افتتاح المتحف المصري بوسط القاهرة، الذي أقامته وزارة الآثار المصرية، بحضور وزير الآثار المصري الدكتور خالد العناني.
وافتتح وزير الأثار الدكتور خالد العناني، على هامش الاحتفالية معرضين مؤقتين عن خبيئات المومياوات والتعليم في مصر القديمة، حيث يضم المعرض الأول مجموعة مختارة من الأربع خبيئات التي تم العثور عليها من قبل، فيما يسلط المعرض الثاني الضوء عن التعليم في مصر القديمة عن طريق عرض مجموعة فريدة من القطع، التي توضح شكل العملية التعليمية بمصر القديمة وأنماطه المختلفة التي ساهمت في تشكيل الحضارة المصرية القديمة بشكل عام، وتأثيرها على الحضارات الأخرى.
حضر الحفل محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال،وعدد من الوزراء والبرلمانيين ورموز المجتمع المصري إضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالقاهرة.
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