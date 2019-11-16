أسقف الوادى الجديد يكلف 32 شماسًا جديدًا بالخدمة لأول مرة منذ تنصيبه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صلى الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد القداس الإلهى بكنيسة الشهيد مارجرجس بواحة الداخلة وخلاله صلى طقس رسامة 32 شماس من الكنيسة ذاتها فى رتبة إبصالتس. والأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادى الجديد والواحات حاصل على بكالوريوس علوم وتربية قسم طبيعة وكيمياء وكان يعمل مدرس علوم بالمرحلة الإعدادية فى إحدى المدارس إلى أن ترهبن واستقر بالدير المعلق بجبل أبنوب وتدرج حتى أقيمت صلوات وقداس إلهى لرسامته فى منصبه الجديد، وهو ثانى أسقف من تاريخ تبعية كنائس وأقباط وقساوسة ورهبان وكهنة الوادى الجديد الأرثوذوكس لإيبارشية بعد مرور نحو ثمانية قرون كانت خلالها كنائس المحافظة دون إيبارشية وتتبع دير المحرق بأسيوط.

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