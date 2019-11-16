شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الرى تنفذ 101 قرار إزالة على شبكة الرى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت مصلحة الرى 101 قرار إزالة بمساحة إجمالية حوالى 11678.5 متر مربع، وذلك ضمن الحملة القومية لإزالة التعديات المقامة على المجارى المائية.

وأوضحت المصلحة أنه تم تنفيذ 42 قرار إزالة على ترعة التوفيقية بزمام هندسة رى الرمل بمساحة 5604 أمتار مربعة، و9 قرارات إزالة بمسطح 11694 م2 بهندستى رى طنطا وكفر الزيات برى الغربية.

وأضافت مصلحة الرى أنه تم تنفيذ 74 إزالة بمسطح 5485 مترًا بمركز فارسكور كما تم تطهير وإزالة حشائش ترعة بيدف هندسة مزغونة الإدارة العامة لرى الجيزة، وإزالة 8 حالات تعدى مبانى وورش وجراحات على أملاك الرى بالعياط الادارة العامة لرى الجيزة

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وأشارت المصلحة إلى أن قطاع حماية النيل نفذ 12 قرار إزالة لمراسى بالمنصورة، و3 قرارات إزالة بنادى نقابة المحامين، وقرار إزالة عبارة عن سور من الأخشاب بباسوس، واستكمال اعمال الإزالة بنادى المهندسين بالبحر الأعظم، كما تم تنفيذ 18 قرارا بمسطح 968 مترا بكفر شكر وطوخ، و9 قرارات إزالة بمسطح 2276 مترا بمركز كفر الزيات ، و25 قرار إزالة ناحية مركز الوقف بزمام هندسة نيل نجع حمادى نيل الأقصر.

كما تم تنفيذ قرارين إزالة عبارة عن غرفة بالطوب الأبيض بمساحة حوالى 20متر مربع ومزرعة سمكية أرضية بمسطح حوالى 800 متر مربع بساحل النيل وذلك بفتحها بالمجرى و10 قرارات إزالة و48 قرار لحوش بالمجرى من فروع الأشجار بزمام هندسة دسوق محافظة البحيرة.

ونفذ قطاع حماية النيل 5 قرارات إزالة لغرائز خشبية بالمجرى بمسطح حوالى 200 متر مربع وايقاف وإزالة شدة خشبية لعمل ميدة للبناء وفك الأخشاب فى المهد بزمام هندسة شمال ادفينا محافظة البحيرة، و8 قرارت بمركز ملوى و6 قرارات بمركز سمالوط و6 قرارات بمركز مطاى بالتوازى بمسطح 1078 مترا مبانى بالبلوك.