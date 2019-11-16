شكرا لقرائتكم خبر عن ‏"البحوث الإسلامية" ينظم دورة لتنمية المهارات الإعلامية لواعظات الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مجمع البحوث الإسلامية دورة تدريبية لتأهيل وتدريب الواعظات على ‏مهارات التعامل مع وسائل الإعلام، والاستفادة من تلك الوسائل فى الحملات ‏التوعوية التى يشاركن فيها، حيث عُقدت الدورة بعنوان: "تنمية المهارات ‏الإعلامية لدى الواعظات"، وذلك فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر ‏أ.د/ أحمد الطيب- شيخ الأزهر، بتكثيف البرامج التدريبية والتأهيلية ‏للواعظات، لدعم الدور التوعوى الشامل لهن، والاهتمام بتنمية المهارات ‏الشخصية التى تؤهلهن للمشاركة الفعّالة فى مختلف الفعاليات التى ينظمها ‏الأزهر الشريف.‏

وقال د. نظير عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الدورة ‏استهدفت دعم الواعظات بمجموعة من المهارات الإعلامية التى تساعدها ‏على التواصل الفعّال مع الجمهور من خلال أداء المهام المختلفة، والمشاركة ‏فى الحملات التوعوية التى ينفذها المجمع بشكل مستمر.‏

وأضاف الأمين العام أن الدورة تناولت مجموعة من المحاور المهمة التى ‏تحتاج إليها الواعظة فى المجال الدعوى منها: استخدام وسائل التواصل ‏الاجتماعى فى المجال الدعوى، والتدريب على الأسلوب الإعلامى الأمثل فى ‏عرض ‏المحتوى الدعوي، بالإضافة إلى التواصل الفعّال والتأثير فى ‏الآخرين ‏والتعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة‎. ‎

فيما أشارت د. إلهام محمد شاهين، مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات، ‏والمشرفة على الدورة إلى أن أنها تأتى فى إطار التأهيل والتدريب المستمر ‏الذى يعقده المجمع للواعظات للاستفادة من طاقاتهن فى مختلف المواقع ‏والأماكن التى يعملن بها، وذلك لأداء دورهن على أكمل وجه، خاصة فيما ‏يتعلق بالبرامج التوعوية التى تحتاج إلى الكوادر النسائية المؤهلة لذلك‎.