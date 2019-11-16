‏"البحوث الإسلامية" ينظم دورة لتنمية المهارات الإعلامية لواعظات الأزهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مجمع البحوث الإسلامية دورة تدريبية لتأهيل وتدريب الواعظات على مهارات التعامل مع وسائل الإعلام، والاستفادة من تلك الوسائل فى الحملات التوعوية التى يشاركن فيها، حيث عُقدت الدورة بعنوان: "تنمية المهارات الإعلامية لدى الواعظات"، وذلك فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب- شيخ الأزهر، بتكثيف البرامج التدريبية والتأهيلية للواعظات، لدعم الدور التوعوى الشامل لهن، والاهتمام بتنمية المهارات الشخصية التى تؤهلهن للمشاركة الفعّالة فى مختلف الفعاليات التى ينظمها الأزهر الشريف.
وقال د. نظير عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الدورة استهدفت دعم الواعظات بمجموعة من المهارات الإعلامية التى تساعدها على التواصل الفعّال مع الجمهور من خلال أداء المهام المختلفة، والمشاركة فى الحملات التوعوية التى ينفذها المجمع بشكل مستمر.
وأضاف الأمين العام أن الدورة تناولت مجموعة من المحاور المهمة التى تحتاج إليها الواعظة فى المجال الدعوى منها: استخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى المجال الدعوى، والتدريب على الأسلوب الإعلامى الأمثل فى عرض المحتوى الدعوي، بالإضافة إلى التواصل الفعّال والتأثير فى الآخرين والتعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة.
فيما أشارت د. إلهام محمد شاهين، مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات، والمشرفة على الدورة إلى أن أنها تأتى فى إطار التأهيل والتدريب المستمر الذى يعقده المجمع للواعظات للاستفادة من طاقاتهن فى مختلف المواقع والأماكن التى يعملن بها، وذلك لأداء دورهن على أكمل وجه، خاصة فيما يتعلق بالبرامج التوعوية التى تحتاج إلى الكوادر النسائية المؤهلة لذلك.
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