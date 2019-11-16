شكرا لقرائتكم خبر عن المشروعات الصغيرة: 5 مراحل بمشروع السيارات المتنقلة تكلفت 60 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إنه تم الاتفاق مع وزارة التموين على إعادة إحياء مشروع السيارات المتوقف منذ 2004 على أسس علمية سليمة، مشيرة إلى أن إجمالى تكلفة الخمس مراحل السابقة للمشروع بلغت نحو 60 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال تسليم الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، سيارات المرحلة السادسة من مشروع المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة لشباب الخريجين، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث تم تسليم الدفعة الاولى من المرحلة السادسة لعدد 250 سيارة متنقلة حمولة واحد طن للسيارة.

وأوضحت رئيس جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أنه تم مراعاة عملية الاستهداف الجغرافى وعدم التركز فى مناطق بعينها، حيث تم بالتعاون مع مديريات التموين والمحافظين تحديد الأماكن لكل سيارة وأى خروج أو تداخل عن هذا الحيز يعد خطأ.

حضر اللقاء كل من نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، واللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة والدكتور ايمن عكرش نائب رئيس لجنة المساعدات الأجنبية والمحاسب هشام كامل وكيل وزارة التموين بمحافظة الجيزة.