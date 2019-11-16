شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "مرور الجيزة" يشن حملات لرفع السيارات المتروكة فى شوارع المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع إدارة المرور، حملة لرفع السيارات المتروكة بالتنسيق مع الأحياء ضمن خطة قطاع أمن الجيزة، من أجل إخلاء شوارع المحافظة من السيارات المتهالكة، وخاصة بمحيط المدارس والمنشئات الهامة، والتى تعد هدفا للاستغلال فى العمليات الإرهابية، وذلك خلال خطة زمنية بالتنسيق مع الأحياء لتجهيز أماكن لإيواء السيارات.

وتنوعت الحملات المرورية التى أشرف عليها اللواء محمود عبد الرازق مدير إدارة مرور الجيزة، على كافة المحاور المرورية بنطاق محافظة الجيزة، مع التركيز على حملات ضبط الدراجات النارية بدون اللوحات المعدنية، ومخالفات التوك توك وتعاطى المخدرات أثناء القيادة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير عشرات المخالفات الخاصة بتعاطى المخدرات أثناء القيادة، وقيادة توك توك ودراجات بخارية بدون ترخيص، وقيادة عكس الاتجاه، ورفع عدد من السيارات المخالفة.

رفع التوك توك المخالف

ضبط توك توك مخالف

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رفع السيارات المتروكة

رفع السيارات المتوقفة بالأماكن الخاطئة

رفع السيارات المتروكة بالشوارع