الجزار يتفقد أول شارع بالحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة، برفقة قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتفقد أول شارع يتم تنفيذه بالكامل بالحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس".

وتجول الوزير ومرافقوه بالشارع، حيث تم تنفيذ أعمال الرصف والتخطيط، وتخصيص حارتين للدراجات على جانبى الطريق، وسيكون هناك مسار دراجات لكامل الحي، ويتم فصله عن تقاطعات الطرق، وكذا تم بالطريق زراعة الأشجار، واللاند سكيب، ووضع أعمدة الإنارة على الجانبين.

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وأوضح وزير الإسكان أنه ولأول مرة بالمدن الجديدة، تم البدء في تنفيذ "المنظومة الذكية" لجمع المخلفات الصلبة، ويتم إدارتها إلكترونيا، ويتم وضع الصناديق بالقرب من العمارات، وتوزيعها بما يتلاءم مع الكثافات السكانية.

وأشاد الدكتور عاصم الجزار، بالجهد المبذول في تنفيذ تلك الأعمال، مطالبا ببذل المزيد من الجهد لتنفيذ جميع الأعمال بأعلى جودة، حتى تخرج العاصمة الإدارية الجديدة، في أفضل صورة، باعتبارها أحد المشروعات القومية الكبرى، التي ستغير من الوجه الحضاري والعمراني للعاصمة المصرية "القاهرة".

وأضاف الوزير، أن الحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس"، تبلغ مساحته 1000 فدان، وبه 8 مجاورات، وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالية بالحى ٨٠ ٪، وجارٍ به تنفيذ 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالي، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبني "سكني مختلط"، بها 2560 وحدة سكنية، و103488 م2 تجارى وإدارى، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.