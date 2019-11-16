بينهم سيدة.. سقوط تشكيل عصابي تخصص في النصب على راغبي شراء الآثار بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط 6 أشخاص بينهم سيدة "عناصر تشكيل عصابي" تخصص في النصب على راغبي شراء القطع الأثرية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، منتحلين صفة رجال شرطة حال استقلالهم سيارتين بنطاق قسم شرطة الهرم.

ضبطت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص تخصص في النصب على راغبي شراء القطع الأثرية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية منتحلين صفة رجال شرطة.

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استوقفت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة - حال مرورها لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم - سيارتين ملاكي بدون لوحات معدنية يستقلهما 6 أشخاص، بينهم سيدة، ولثلاثة منهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم (طبنجة ، مبلغ مالي قدره 11 ألف جنيه ، قطعة صخرية على شكل تمثال فرعوني أسود اللون).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين وعرض بعض القطع الأثرية المُقلدة عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وأضافوا بقيام السيدة وأحد العناصر باستدراج المواطنين راغبي اقتناء القطع الأثرية والاتفاق معهم على معاينتها مقابل الحصول على مبالغ مالية، وأثناء ذلك يقوم باقي المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة وادعاء إلقاء القبض عليهم لحيازتهم القطع الأثرية، ثم يقوموا بصرفهم والاستيلاء على المبالغ المالية مقابل عدم اتخاذ أية إجراءات قانونية قبلهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.