محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: رصدت الإدارة العامة للمرور بالجيزة وجود حُفرة قُطر متر أعلى الدائري 3 أمام باب نادى الصيد، اتجاه المنيب بالحارة اليسرى. وبالتنسيق مع هيئة الطرق منعا لوقوع الحوادث تم الدفع بالخدمات المرورية اللازمة لإصلاح الحُفرة مدعومة بسيارة "زلط سن" وأسمنت لإنهاء الإصلاحات. كانت قد رصدت الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجود حُفرة قُطرها متر أعلى الدائري، اتجاه المنيب بالحارة اليسرى.

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كانت هذه تفاصيل خبر منعا لوقوع حوادث.. المرور تدفع بالخدمات بعد رصد حفرة أعلى دائري المنيب(صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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