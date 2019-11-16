ضبط عامل استولى على أموال الشباب بزعم توفير فرص عمل في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب على عدد من الشباب والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بلاغا من عدد من المواطنين مقيمين بالبحيرة، بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قبل شخص انتحل صفة موظف بشركة مقاولات، واستولى منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول الأجنبية بموجب عقود عمل وهمية منسوبة لذات الشركة دون الوفاء بذلك.

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وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ارتكاب الواقعة عامل، ومحكوم عليه هارب في 4 قضايا إيصال أمانة، إذ قام المذكور بممارسة نشاط احتيالي واسع النطاق في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للعمل للخارج زاعماً كونه موظف بإحدى شركات المقاولات، وأوهمهم بتوافر عقود عمل بالشركة بأحد المشاريع الإنشائية بإحدى الدول الأجنبية المزمع إنشاؤها بمعرفة الشركة خلافاً للحقيقة، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية تراوحت ما بين 2000 إلى 8000 آلاف جنيه منهم كمقدم لحين استلام عقود العمل وتأشيرات السفر.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، وبمناقشته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.