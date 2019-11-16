مصر | استمرار حبس تشكيل عصابي لسرقة المساكن ببولاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس تشكيل عصابي لسرقة المساكن ببولاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح بولاق أبو العلا بجنوب القاهرة، تجديد حبس 3 عاطلين 15 مايو تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة المساكن بمنطقة بولاق أبو العلا.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من قسم شرطة بولاق أبوالعلا، يفيد باكتشاف "م. و. ع" 46 سنة، صاحب مركز صيانة سيارات، سرقة 7 "جي إم" مضخم صوت، 10 قطع استانلس، 2 طفاية حريق، عدة نجارة، عدة سباكة، من داخل الشقة سكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبالانتقال وإجراء المعاينة، تبين وجود كسر بباب الشقة وبعثرة بمحتوياتها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "ا. ف. ر" 42 سنة، عاطل و"ك. ج. ح" 24 سنة، عاطل، و"ا. ن. ا" 27 سنة، عاطل.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها، واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام أجنة حديدية بعد التاكد من خلوها من اصحابها، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بمسكن المتهمين الأول والثاني، وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات

