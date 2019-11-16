مصر | انتحال صفة رجال الشرطة.. كلمة السر في 3 وقائع والبحث الجنائي يكشف اللغز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتحال صفة رجال الشرطة.. كلمة السر في 3 وقائع والبحث الجنائي يكشف اللغز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبلغ من سائق لقسم شرطة بدر بقيام 4 أشخاص بإستيقافه حال قيادته سيارة نقل محمل عليها (116 كرتونه ملابس) بطريق (مصرالإسماعيلية) بدائرة القسم، وإدعوا أنهم من رجال الشرطة وإستولوا على السيارة والبضائع المحملة عليها، وهاتفه المحمول، وفى وقتٍ لاحق ورد إتصال تليفونى لمالك السيارة من أحد السائقين المعلومين لديه يفيد بمشاهدته للسيارة المستولى عليها حيازة أحد الأشخاص على الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة السلام أول.



عقب تقنين الإجراءات بإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المشار إليه تمكنت أجهزة البحث من ضبط (2 من مرتكبى الواقعة) وبحوزتهما (مبلغ مالى- 2 طبنجة صوت و5 طلقات لذات العيار- الهاتف المحمول المستولى عليه)وإعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخرين "هاربين".



بمواجهتهما إعترفا بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات بيع جزء من البضاعة المستولى عليها، وحيازتهما لطبنجتى الصوت بقصد إستخدامها فى إرتكاب حوادث السرقات، وأرشد أحدهما عن باقى المسروقات.



تبلغ من صاحب مكتب تسويق عقارى بمحافظة الإسكندرية لقسم شرطة السيدة زينب.. بأنه حال قيامه بمعاينة إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم تمهيدًا لشرائها، فوجئ بقيام مستقلى سيارة بإستيقافه مُدعين أنهم من رجال الشرطة وإستولوا منه على مبلغ (240.000) وفروا هاربين.

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توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ومرتكبيها (3أشخاص، سبق إتهام أحدهما فى قضية "إحداث عاهة"- آخر "هارب").



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين منهم.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب، وأقرا بسابقة قيام أحدهم بالتعرف على المُبلغ وإيهامه بقدرته على تحويل المبالغ المالية من العملة المصرية إلى الدولار الأمريكى بسعر أقل من المتداول بالبنوك، وفى سبيل ذلك إتفقا على التقابل بمحل البلاغ لإستبدال المبلغ المالى المستولى عليه، وفور وصوله إستوليا منه على المبلغ المالى المشار إليه بأسلوب إنتحال صفة رجال شرطة، وتم بإرشاد المتهمان بمسكنهما ضبط مبالغ مالية (188،700 جنيه، 525 دولار ) من متحصلات الواقعة، كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وكذا سيارتين قاما بشرائهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وأضافا بأن باقى المبلغ المالى المستولى عليه بحوزة المتهم الهارب..بسؤال المجنى عليه أيد ما جاء بأقوالهما، وإتهمهما والهارب بإرتكاب الواقعة.



تمكنت مباحث قسم شرطة الشروق من ضبط (عاطل، سبق إتهامه فى قضيتين- سائق، سبق إتهامه فى 3 قضايا ومطلوب التنفيذ عليه فى حكمين- قهوجى، سابق إتهامه فى قضيتين ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام).. حال إستقلالهم سيارة.. وبحوزتهم (سلاح أبيض "مطواة"- 2 طبنجة صوت- 2 جراب طبنجة- هيكل جهاز لاسلكى- مبلغ مالى).. عقب قيامهم بإستيقاف إحدى السيارات، بمناقشة قائدها قرر بقيام المتهمين بإستيقافه حال سيره بالسيارة قيادته عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة، وإتهمهم بالشروع فى سرقته.



بمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات قائدى السيارات بأسلوب "إنتحال صفة رجال شرطة"، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات واقعة سرقة أحد قائدى السيارات.. أمكن التوصل إلى المجنى عليه وتعرف على المتهمين وإتهمهم بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

