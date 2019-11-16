مصر | تأجيل نظر دعوى اعتبار أردوغان داعما للإرهاب لجلسة 18 يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل نظر دعوى اعتبار أردوغان داعما للإرهاب لجلسة 18 يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



ووصف طارق محمود، أردوغان بأنه الداعم الأول للإرهاب على مستوى العالم وأن بلاده أصبحت ملجأ للإرهابيين ويدعمهم ماديا ولوجيستيا ويوفر الملاذ الآمن لهم، وأن تركيا أصبحت في عهده قاعدة انطلاق لجميع العمليات الإرهابية على مستوى العالم.

وأشار "محمود" في مرافعته، إلى أن تركيا وبأوامر شخصية من هذا الإرهابي، تحتضن جميع القنوات الموالية للإرهاب الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية للتحريض على إسقاط الدولة المصرية والإضرار بالمصالح العليا للبلاد ولنشر الفوضى والاضطرابات في الشارع المصري، مضيفا أن أردوغان الداعم للإرهاب فى مصر، يعمل على تشويه صورة الدولة المصرية فى المحافل الدولية باعتباره من قيادات التنظيم الدولي للإخوان، بل إنه يعد المرشد الفعلي لهذه الجماعة الإرهابية.

وطالب "محمود" في ختام مرافعته، بإصدار حكم باعتبار أردوغان داعما للإرهاب الموجه ضد مصر، وإدراجه على قوائم الإرهاب.

أجلت محكمة الإسكندرية الابتدائية للأمور المستعجلة الدائرة الأولى، نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 788 لسنة 2019، ضد رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، والتي طالب فيها باستصدار حكم باعتبار أردوغان داعما للإرهاب الموجه ضد مصر، إلى جلسة 18 يناير 2020 لإعلانه مرة أخرى لرفض السفارة التركية استلام الإعلان الخاص بالدعوى.