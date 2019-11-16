مصر | كلبشة 15 سيارة مخالفة بقطاع أكتوبر

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تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية امن الجيزة، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس واللواء سامح الحميلي نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 56 مخالفة إشغالات طريق، وفي مجال المرور تم ضبط 20 سحب متنوع، 20 نموذج 125، 15 كلبش، سرفيس، 5 تصالح، حجز سيارة، وبلغ الإجمالي 60 مخالفة مرورية.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.