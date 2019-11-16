مصر | تعرف على جهود "الداخلية" على مستوى الجمهورية خلال أسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على جهود "الداخلية" على مستوى الجمهورية خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى (بكافة محافظات الجمهورية).

وجاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لوزارة الداخلية، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وأسفرت الحملات خلال أسبوع، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



فى مجال الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى ( "بحيرة المنزلة" بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، ("السحر والجمال" بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (55 متهم) وبحوزتهم:

(7) قطع سلاح نارى، عبارة عن (2 بندقية خرطوش– 5 فرد محلى) و9 طلقات نارية مختلفة الأعيرة.

(3) قطع سلاح أبيض.

(16) قضية إتجار بالمواد المخدرة.. بمضبوطات بلغت نحو (2،145 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – 457 جرام لمخدر الحشيش – 310 جرام لمخدر الهيروين – 24 قرص مخدر ).

تنفيذ (4074) حكم قضائى متنوع.

ضبط (722) قضية متنوعة أخرى.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (1528) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (2 جرينوف– 151 بندقية آلية– 255 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 126 طبنجة – 994 فرد محلى الصنع) و3097 طلقة مختلفة الأعيرة، و1882 قطعة سلاح أبيض، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

فى مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ (561000) حكم قضائى وذلك على النحو التالى:

(2381) حكم جناية.

(183436) حكم حبس.

(297949) غرامة.

(77234) مخالفة.



ضبط (31) تشكيل عصابى ضموا (74) متهم، إرتكبوا (176) حادث سرقة.

ضبط (312) قضية أحداث.

إعادة (31) سيارة مُبلغ بسرقتها.

كشف غموض (41) حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة). تم ضبط مرتكبيها بإجمالى (72) متهمًا. فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعةضبط (31) تشكيل عصابى ضموا (74) متهم، إرتكبوا (176) حادث سرقة.ضبط (312) قضية أحداث.إعادة (31) سيارة مُبلغ بسرقتها.كشف غموض (41) حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة). تم ضبط مرتكبيها بإجمالى (72) متهمًا. فى مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط (243339) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (34541 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 354 قيادة تحت Advertisements

تأثير مخدر، 5284 موقف عشوائى، 114 مخالفة السير عكس الإتجاه.

فى مجال الأمن الإقتصادى

القضايا التموينية:

ضبط (7050 قضية تموينية متنوعة).. جاءت على النحو التالى:-

ضبط (66) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (2881 إسطوانة بوتاجاز).

ضبط (22) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (121348 لتر).

ضبط (6962) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت ( 2290،217 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط "379" قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت "597،690" طن، وكذا ضبط (103) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت "45،160" طن).

قضايا التيار الكهربائى:

ضبط (66620) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (41،938،817) جنيه. فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة:-

ضبط (1578) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها: (100) قضية ضرائب عامة، كشف (90) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (104) قضية فى مجال الجمارك، (254) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (267) قضية تحرى مدين ولجان فحص، تنفيذ (734) حكم قضائى، (11) قضية نقد أجنبى وتهريب، (8) قضايا فى مجالات " الإختلاس والإضرار بالمال العام - غسل الأموال - الكسب غير المشروع – رشوة وإستغلال نفوذ – جرائم مصرفية " بقيمة بلغت (1،497،279،783) مليار وأربعمائة وسبعة وتسعون مليونًا ومائتين وتسعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وثمانون جنيه مصرى، (1،170،725) مليون ومائة وسبعون ألف وسبعمائة خمسة وعشرون عملات أجنبية مختلفة.

قضايا النقل والمواصلات:

ضبط (979) قضية متنوعة أبرزها (سرقات عامة - حيازة أسلحة نارية وذخائر، سلاح أبيض– أموال عامة – تسول– حيازة مواد مخدرة – الإتصالات والبريد- بائع متجول)، بالإضافة إلى ضبط (3) تشكيلات عصابية، ضموا (6) متهمين، إرتكبوا (3) وقائع "نشل، سرقة".



ضبط (181) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية. قضايا المصنفات:ضبط (181) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية. قضايا المسطحات المائية:

ضبط (211) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية أبرزها قضايا (صيد مخالف – لنشات ومراكب مخالفة – غزل وجوابى مخالفة) وكذا ضبط (1026) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (429) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم)، (182) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (108) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (1261) لنش وباخرة سياحية.



ضبط (1465) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها (1614) متهم.. وبحوزتهم الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (158،085كيلو جرام).

كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (285،165 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (1،931 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (20،580 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 4،810كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 20،363كيلو جرام).

عدد (39204) قرص مخدر مختلف الأنواع. فى مجال مكافحة المخدراتضبط (1465) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها (1614) متهم.. وبحوزتهم الآتى:كمية من مخدر الحشيش وزنت (158،085كيلو جرام).كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (285،165 كيلو جرام).كمية من مخدر الأفيون وزنت (1،931 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (20،580 كيلو جرام).كمية من مخدر الفودو وزنت ( 4،810كيلو جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 20،363كيلو جرام).عدد (39204) قرص مخدر مختلف الأنواع. فى مجال أمن الموانئ

ضبط (19) قضية تهريب، (160) قضية متنوعة (مخالفات مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب، سرقة). فى مجال الأمن السياحى

ضبط (4087) قضية ومخالفة فى مجالات مختلفة منها (الحفر والتنقيب عن الآثار، قضايا ومخالفات شركات سياحية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

