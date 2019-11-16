مصر | مديرية أمن قنا تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مديرية أمن قنا تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم وفد من إدارة حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى بمديرية أمن قنا بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، زيارة لمعهد النور للمكفوفين بقنا، ومدرسة التربية الفكرية لذوى الإحتياجات الخاصة بقنا، لمشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبــة، وتم خلال الزيارة توزيع بعض الهدايا على الطلاب، وقد كان لتلك الزيارة أثرًا طيبًا فى نفوس الطلاب ومدرسيهم الذين وجهوا الشكر لوزارة الداخلية نظرًا لحرصها على مشاركتهم الإحتفال.

وذلك على هامش مبادرة "كلنا واحد" وفي إطار فعاليات الإحتفال السنوى بـاليوم العالمى للمكفوفين، والعصا البيضاء وفى ضوء سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تعظيم أطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، إنطلاقًا من المسئولية الإجتماعية لكافة قطاعات الوزارة.