مصر | ضبط مسجل خطر بمنشأة ناصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مسجل خطر بمنشأة ناصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى ضباط شرطة منشأه ناصر، القبض على المدعو "م ف إ" سن 62 عاطل ومقيم في دائرة القسم (مسجل خطر)، لقيامه بسرقات عامة تحت رقم 8182 فئة "ب" منشأة ناصر، والسابق اتهامه في عدد 71 قضية أخرهم 6703 لسنة 2016م الوايلي "نشل" وأثناء فحصه قام المتهم بإشهار سلاح أبيض "قطر" في محاولة منه للتعدي على القوات.

وأمكن السيطرة عليه وضبط بحوزته 2 سلاح أبيض "كتر" 3 هواتف محمولة "مجهولة المصدر"، مبلغ مالي 520 جنيها.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتهم من المواطنين بالطريق العام كرها عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

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وبفحص الهواتف المحمولة أمكن التوصل الي أحد مالكيها وتبين أنه يدعى ت ج ت سن 30 عاطل ومقيم كفر صق بالشرقية.



وباستدعائه تعرف علي المتهم والهاتف المحمول واتهمه بسرقته بالإكراه.



وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة..

