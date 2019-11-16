أخبار مصر | 'الصحفيين' تعلن فتح الباب التقديم للعمرة خلال أيام.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تعلن فتح الباب التقديم للعمرة خلال أيام.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتي، عن فتح باب التقديم للعمرة هذا العام، خلال أيام قليلة.

وقالت اللجنة في بيان لها، إنه على من يرغب في أداء العمرة، أن يقوم بتجهيز الأوراق التالية: جواز سفر مميكن صالح لمدة سنة، عدد 4 صورة فوتوغرافية (الخلفية بيضاء)، شهادة تطعيم، صورة الرقم القومي.

وأضافت اللجنة في بيانها، أن الرسوم ستكون بالقسط؛ حيث يدفع العضو 50%، والباقي يخصم من البدل أو المعاش، على ستة أشهر.