أخبار مصر | بحضور محافظ بورسعيد.. مشكاة نور تنظم حفل الحضرة بمناسبة المولد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور محافظ بورسعيد.. مشكاة نور تنظم حفل الحضرة بمناسبة المولد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية، حفل فرقة "الحضرة" بمناسبة المولد النبوي الشريف، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالمركز الثقافي ببورسعيد.

أعرب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد عن سعادته بهذه الاحتفالية التى تثرى الوجدان فى رحاب الذكرى العطرة للرسول الكريم، وقدم المحافظ الشكر إلى مؤسسة مشكاة نور على تنظيم تلك الفعالية والدور الاجتماعى للمؤسسة، متنميا أن تعود هذه الذكرى ومصر دائما فى خير وسلام.

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من جانبها قالت الدكتورة نور الهدى الجمّال، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية، إن هذا الحفل يأتي في إطار الحفلات التي تنظمها المؤسسة بالمجان لأهالي بورسعيد، مشيرة إلى أن الحفل شهد حضور قيادات المحافظة، وعدد من رجال الأعمال.

وأضافت الجمّال، أن الحفل بدء بعزف السلام الجمهوري، وأيات من القرآن الكريم، وقدمت فرقة الحضرة للإنشاد الديني مجموعة من أناشيد المدح الديني، والابتهالات الدينية، وتقدموا بالشكر للسيد المحافظ لتشريفه بالحضور، ولمؤسسة مشكاة نور على تنظيم هذه الفعالية.

يذكر أن مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنويرالثقافية تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي برقم إشهار 10357 لسنة 2016، وتعمل في مجالات التنمية المجتمعية، وتعديل السلوك، والصحة.