أخبار مصر | وزيرة التضامن تفتتح معرض "كرافيتي إيجيبت" بأرض المعارض (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تفتتح معرض "كرافيتي إيجيبت" بأرض المعارض (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت غادة والي وزيرة التضامن الأجتماعي، معرض "كرافيتي إيجيبت" في دورته الثانية والذي ينظمه غرفة الصناعات اليدوية والمجلس التصديري للحرف اليدوية.

ويستمر المعرض من 16 وحتى 23 نوفمبر بأرض المعارض مدينة نصر، وكان في استقبالها محمد الأتربي رئيس بنك مصر، وطارق فايد رئيس بنك القاهرة، وعدد من قيادات إتحاد الصناعات وغرفة الصناعات البدوية.

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ويشهد مشاركة أكثر من 100 من الفنانين والشركات وورش الصناعات اليدوية في مجالات مختلفة كالزجاج، الحلي، الأزياء، الأعمال الخشبية، الخزف والفخار، السجاد اليدوي والكليم، منتجات الخزف والفخار، والمفروشات ومستلزمات المنزل، وأعمال النحاس، والمنسوجات والحلي وغيرها.

وعلى هامش المعرض شهدت والي تكريم 25 خريجا من مشروع قرية جراجوس وهم ٢٥ رائد أعمال شاب وفتاة من أبناء الصعيد من قرية جراجوس محافظة قنا، حيث أقيم المشروع بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع على مدار 15 شهرا متتاليا لتنمية صناعة الخزف والحفاظ عليه وأنشأ المشروع ورش مجمعة لرواد الأعمال من خريجي المشروع لخوض مشروعاتهم الخاصة تحت إشراف غرفة صناعة الحرف اليدوية.

وأنتج رواد المشروع خلال فترة التدريب 2500 قطعة من الخزف عالى الجودة والذي يتم تسويقه داخليا وخارجيا وتم الحصول على شهادة من معامل وزارة الصحة تفيد بأن هذه المنتجات آمنة ومصاحبة للبيئة وخالية من أي مواد سامة.