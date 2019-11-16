أخبار مصر | 'الصحفيين' تنجح في أولى دوراتها التدريبية بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تنجح في أولى دوراتها التدريبية بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت اليوم، الدورة التدريبية الأولى التي تنظمها لجنة التدريب وتطوير المهنه بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، للزميلات والزملاء بالمحافظات، في إطار خطة اللجنة التي تهدف إلى تطوير الأداء المهني للصحفيين في كافة مجالات وأنماط الصحافة الورقية والإلكترونية.

شارك في الدورة التي افتتحها الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بقاعة المؤتمرات بمكتبة مصر بمدينة المنصورة، يوم الأربعاء الماضي، واستمرت لمدة 4 أيام، 55 من الزميلات والزملاء بمحافظات الدقهلية والغربية والمنوفية ودمياط وكفر الشيخ يمثلون كافة الصحف القومية والحزبية والخاصة.

تناولت الدورة 3 محاور، الأول حول "الأمان الرقمي للصحفيين"، وقامت بالتدريب الزميلة نهي لملوم المدربة بالاتحاد الدولي للصحفيين وتضمن الأدوات التي تساعد الصحفي على تأمين حاسوبه الشخصي والبريد الإلكتروني، وضبط كلمات السر بشكل أكثر أمانًا، ووسائل حماية الحسابات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وحماية البيانات الشخصية، والتعامل الصحيح مع تطبيقات الموبايل وحماية الخصوصية، وكيفية اختيار التطبيقات الآمنة التي يحتاجها الصحفي فى عمله، والحماية من البرمجيات الخبيثة، .

والمحور الثاني حول "السلامة المهنية والشخصية للصحفيين"، وقامت بالتدريب الزميلة شيرين عبد العظيم المدربة بالاتحاد الدولي للصحفيين وتضمن السلامة المهنية للصحفى أثناء إعداد التحقيقات الاستقصائية وصحافة الفيديو، ومهارات الإسعافات الأولية، و السلامة المهنية أثناء التغطيات الميدانية

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والمحور الثالث حول "الحماية القانونية للصحفيين"، وقام بالتدريب جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة وتناول الضمانات الصحفية في الدستور المصري، وقوانين الصحافة والإعلام الجديدة، واللوائح المنظمة للمهنة، وقضايا السب والقذق في قانون العقوبات، وقضايا السب والقذف الإلكترونية.

وشهدت الجلسة الأخيرة مناقشة ساخنة بين جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة والزميلات والزملاء حول اننشار ظاهرة الكيانات الوهمية الموازية، والتي تؤدي إلى الإساءة البالغة لمهنة الصحافة ونقابة الصحفيين؛ حيت طالبوا مجلس النقابة بسرعة تفعيل قرارات الجمعية العمومية الأخيرة التي عقدت في 15 مارس الماضي بالتصدي لتلك الكيانات الوهمية التي تنصب على المواطنين، بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون.

وفي نهاية الدورة، قام جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، بتسليم الزميلات والزملاء المشاركين شهادات اجتياز الدورة.