شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يُعلن موعد خفض أسعار السلع التموينية على بطاقة التموين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي، السبت، عن تخفيض أسعار بعض السلع التموينية على البطاقة، اعتبارًا من أول الشهر المقبل، موضحًا أن الاستعاضة للبدالين التمونين، بدءً من 26 و27 نوفمبر الحالي.

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وأرسلت الهيئة العامة للسلع التموينية مذكرة إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بشأن تخفيض أسعار 4 سلع على المقررات التموينية وهي السكر والزيت والأرز والدقيق، ويظهر بالمرسوم موافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على تلك الأسعار الجديدة.

وتوضح المذكرة أنه تم تحديد سعر زيت الخليط بنحو 8.5 جنيه بدلاً من 9.5 جنيه وكيلو السكر بـ8.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات، وتحديد سعر كيلو الأرز عند 8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات والدقيق المعبأ عند 6.50 جنيه بدلا من 6.75 جنيه، كما قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلغاء زيت عباد بسعر 20 جنيه والدقيق المعبأ ورقي 1 كيلو جرام بسعر 7.25 جنيه.

من جانبها، قالت نفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إنه تم الاتفاق مع وزارة التموين على إعادة إحياء المشروع المتوقف منذ 2004 على أسس علمية سليمة، مشيرة إلى أن إجمالي تكلفة الخمس مراحل السابقة للمشروع بلغت نحو 60 مليون جنيه وذلك بالشراكة مع البنك الأهلي، منوه إلى أنه تم مراعاة عملية الاستهداف الجغرافي وعدم التركز في مناطق بعينها، حيث تم بالتعاون مع مديريات التموين والمحافظين تحديد الأماكن لكل سيارة وأي خروج أو تداخل عن هذا الحيز يعد خطأ.