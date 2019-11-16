شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تشغيل بوابة العمرة المصرية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ، غدًا الأحد، التشغيل الفعلي لبوابة العمرة المصرية https://umrah.eg/، التي أعلنت عنها وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة شركات السياحة في يوليو الماضى، والتي تعد المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 1782 لسنه 2019 بإنشاء بوابة العمرة المصرية، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التي تقدم للمواطن كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

وكانت وزارة السياحة قد اعتمدت الضوابط والقواعد المنظمة لموسم عمرة 1441هـ مبكرا هذا العام، وتم نشر هذه الضوابط بالوقائع المصرية العدد 117 بتاريخ 6 أغسطس 2019.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، على أهمية بوابة العمرة المصرية، حيث إن ميكنة إجراءات العمرة من خلال هذه البوابة سوف يحقق الإشراف والمتابعة الدقیقة لمواسم العمرة وتقدیم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحها، وذلك عن طريق تیسیر الإجراءات التنفیذیة والتسهيل على المواطن المصري، كما أنها خطوة هامة للحفاظ على حقوق المعتمر المصري، وحقوق شركات السياحة المصرية المنفذة لبرامج العمرة، وذلك في إطار مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة خدمات العمرة بالمملكة العربیة السعودي.

وأكدت المشاط على أن التطور التكنولوجي يعد الآن عنصرًا هامًا في كافة المجالات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيرةً إلى حرص الدولة على مواكبة هذا التطور في قطاع السياحة وهو ما يتسق مع محور الإصلاح المؤسسي ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والخاص بالحج والعمرة، والذىي يهدف إلى الإشراف والمتابعة الدقيقة لموسم الحج والعمرة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحه؛ ويتضمن عدة إجراءات تنفيذية، وهي إعادة تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة مع إطلاق صلاحيات لها تسمح بمرونة اتخاذ القرار وهو ما تم بالفعل، والإجراء الثاني، وهو التنسيق لميكنة إجراءات الحج والعمرة بمصر لتتواكب مع نظيرتها في المملكة العربية السعودية.

وأضافت المشاط أن هذه البوابة هي نتاج التعاون المستمر بين وزارة السياحة وكافة الأطراف المعنية من الدولة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، كما أنه نتاج عمل متواصل وتنسيق على كافة المحاور الأمنية والقانونية والفنية، مؤكدة على أن العمل الجماعي أصبح منهجًا لوزارة السياحة في كافة الملفات.

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من ناحيته، أشار أحمد إبراهيم، المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية والمتحدث الرسمي باسم البوابة، إلى ربط هذه البوابة بجميع الوزرات المعنية بالسفر (وزارة الداخلية، مصلحة الجوازات، ووزارة الطيران المدني)، مشيرًا إلى أن بوابة العمرة المصرية تهدف إلى تنظيم سفر المعتمرين من خلال نظام إلكتروني متكامل يربط بين وزارة السياحة وكافة الجهات المعنية بسفر المعتمرين المصريين، حيث يتم من خلالها جميع الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين وخروجهم من المنافذ البرية والبحرية والجوية بما يضمن إشراف الدولة الكامل على تنظيم رحلات العمرة من خلال وزارة السياحة، وبمشاركة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية.

وقال «إبراهيم» إنه في حالة وجود أية استفسارات يمكن التواصل من خلال الصفحة الرسمية رئيس غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة ‏ www.facebook.com/etaaegypt2015

وأشار المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية إلى أنه بإمكان المعتمر الدخول على بوابة العمرة الإلكترونية لاختيار أي شركة لتنفيذ برنامج عمرته من بين الشركات المتواجدة على البوابة، والتي يبلغ عددها 1833 شركة والحاصلة على الترخيص من وزارة السياحة وموثقة مع الوكيل السعودي بما يعطيها الحق في تنظيم برامج العمرة، مضيفًا أن المعتمر يستطيع من خلال بيانات جواز سفره مراجعة البرنامج «تاريخ السفر والعودة- الفنادق- المشرف».

وأضاف أنه تم وضع الضوابط الفنية لعمل المنظومة وتتمثل في قيام شركات السياحة بتوثيق عقودها مع الوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية إلكترونيًا على البوابة الجديدة وبالتنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، حيث تمنح وزارة السياحة الشركات اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.

وأوضح أنه من خلال التطبيق التليفوني «استغاثة» SOS المتصل بالبوابة، يمكن للمعتمر أن يتقدم باستغاثة أو شكوى، حيث يتيح هذا التطبيق التواصل مع المشرف أو الوزارة أو الشركة المنظمة للبرنامج بما يكفل حل المشكلة التي يتعرض لها المعتمر في أسرع وقت.

كانت وزارة السياحة قد عقدت مؤتمرًا صحفيًا، يوليو الماضي، للإعلان عن تفاصيل إنشاء بوابة العمرة المصرية بالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على إنشاء بوابة إلكترونية باسم «بوابة العُمرة المصرية».