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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يتفقد التجهيزات النهائية لمتحف الغردقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد خالد العناني، وزير الآثار، السبت، التجهيزات النهائية لمتحف الغردقة، وقال إن شرطة السياحة والآثار بالإضافة إلى مشاركة أمن الوزارة سيقومان بعملية تأمين المتحف.
وأضاف «العناني» أن مشروع متحف الغردقة أول شراكة مع القطاع الخاص، وأن وزارة الآثار ستتقاسم عائدات بيع التذاكر مع الشركة المنفذة للمتحف مناصفة.
وطالب الوزير خلال تفقده فاترينات العرض المتحفي بإجراء تعديل أماكن عدد من الفاترينات لتتناسب مع صالة العرض المتحفي، موضحا: «لدينا آثار كثيرة من مختلف العصور يجب استثمارها بإقامة متاحف جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص».
يذكر أن متحف الغردقة يضم نحو ١٠٠٠ قطعة أثرية من مختلف العصور والأحجام، ويقام المتحف على مساحة ١٠ آلاف متر بتكلفة١٦٠ مليون جنيه.
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