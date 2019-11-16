شكرا لقرائتكم خبر عن الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضي الدولة: استرداد 90 ألف فدان و19 مليون متر مربع مباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت قوات إنفاذ القانون أعمال الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وأوضح بيان رسمي للجنة، السبت، أن قوات إنفاذ القانون تمكنت بالتنسيق بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات من إزالة 2594 حالة تعدى منها 892 حالة تعدى على أراضى زراعية بمساحات وصلت إلى 90 ألف فدان منها 81 ألف فدان بالمنيا التى تعمل قوات إنفاذ القانون فيها بشكل مستمر لاسترداد كافة المساحات المتعدى عليها والتى لم تثبت جدية فى التقنين.

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وأضافت اللجنة أنه فيما يتعلق بالتعديات على أراضى البناء تم إزالة 1702 حالة تعدى بمساحات وصلت إلى 19 مليون و360 ألف متر مربع منها نحو 18 مليون و 920 متر مربع بالقاهرة وحدها تم استرداد المساحة الأكبر منها فى منطقة القطامية.

ووفقا للبيان تواصل قوات إنفاذ القانون أعمالها في إطار الضوابط التى حددتها اللجنة العليا وفي مقدمتها الحالات الست التى تستهدفها موجة الإزالة والتى تخص من لم يتقدموا بطلبات تقنين أو غير الجادين فى التقنين أو من لم تتوافر لهم الشروط القانونية للتقنين.

وشددت اللجنة على الاستمرار في موجات الإزالة دون توقف وتطبيق القانون على الجميع واسترداد حق الشعب في كل المحافظات والمدن والقرى مع الالتزام التام بالقانون.