شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الوطنية للتدريب: تخرج الدفعة الثالثة من برنامج المسؤول الحكومي المحترف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، تخرج الدفعة الثالثة من برنامج المسؤول الحكومي المحترف المنفذ بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمقر الأكاديمية، الذي يهدف إلى رفع كفاءة موظفي الدولة من شاغلي وظائف الإدارة الوسطى والإشرافية بالجهات الحكومية التي تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر.

ويأتي البرنامج كمبادرة من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانعكاس لاهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري، والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لمحور العدالة الاجتماعية برؤية مصر 2030، ولرفع كفاءة موظفي الدولة من شاغلي وظائف الإدارة الوسطى والإشرافية وتطوير الفكر الاستراتيجي والمهارات القيادية والشخصية لهم، وإعداد مسؤول حكومي على قدر عال من الكفاءة والفعالية.

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ويستهدف البرنامج تدريب 1200 متدرب من القاهرة والجيزة كمرحلة أولى، على أن تكون كل دفعة قوامها 200 متدرب، على مدار 6 دورات متتالية، ويوجه التدريب إلى وزارات التخطيط، والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والتعليم العالي، والتضامن الإجتماعي، والزراعة.

وتم تخريج 3 دفعات بإجمالي عدد 626 متدرب، وسيتم التدريب على 3 مراحل، كل مرحلة تشمل 15 يوم تدريبي يعود بعدها الموظف إلى عمله ليطبق ما اكتسبه من التدريب لمدة 30 يومًا، ثم يكرر ذلك في المرحلتين التاليتين، لتصبح أيام التدريب 45 يومًا بخلاف أيام الزيارات، وتم تخريج دفعتين خلال الفترة الماضية بإجمالي عدد 626 متدرب للدفعات الثلاثة.

وفي السياق ذاته، بدأت الأكاديمية بتدريب العاملين بالجهاز الإداري لمحافظة الإسكندرية، مستهدف تدريب 400 متدرب على دفعتين من الجهات التالية: «مديرية التنظيم والإدارة، ومديرية الطرق والنقل، وديوان عام الأحياء بالإسكندرية، والمديرية المالية بالإسكندرية، وديوان عام محافظة الإسكندرية، ومديرية الطب البيطري بالإسكندرية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة القوى العاملة، والإدارة الهندسية، ووزارة التموين، ووزارة التضامن الإجتماعي، وإدارة الاستثمار، ومكتب السكرتير العام، ووزارة السياحة، وإدارة شؤون البيئة، ووزارة الإسكان».

صمم البرنامج ليشمل عدة محاور هدافة ومنهجية جديدة ورُوعي في تصميم البرنامج أن يكون مرتكزًا على عدة محاور رئيسية، منها القيادة الاتصال والتواصل إدارة الأزمات وإدارة المشروعات المالية لغير المتخصصين والإتيكيت والبروتوكولات وبعض المفاهيم التكنولوجيا والتنمية المحلية التوعية القومية والهوية والأمن والإدارة العامة وإدارة التغيير وبناء فرق العمل، العلاقات العامة والتعامل مع الجمهور وتأثير وسائل الإعلام اولإبداع في بيئة العمل الحديثة والإصلاح الإداري للدولة والمشروعات الصغيرة والمتوسط.